Зеленський призначив заступника секретаря РНБО директором інституту стратегічних досліджень



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Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень

Литвиненка звільнено з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони

Президент Володимир Зеленський підписав указ №598/2019 про звільнення Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Литвиненка Олександра Валерійовича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі.

Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Також Зеленський доручив новому директору інтитуту внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Національного інституту стратегічних досліджень, передбачивши його реорганізацію та скорочення штату працівників.

Зазначимо, у 2014 році виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ № 376/2014 про призначення Литвиненка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.