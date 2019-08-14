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    Зеленський призначив заступника секретаря РНБО директором інституту стратегічних досліджень

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    <span>Зеленський призначив&nbsp;Олександра Литвиненка директором&nbsp;<span>Національного інституту стратегічних досліджень</span></span> - Зеленський призначив заступника секретаря РНБО директором інституту стратегічних досліджень
    Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень

    Литвиненка звільнено з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони

    Президент Володимир Зеленський підписав указ №598/2019 про звільнення Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

    «Звільнити Литвиненка Олександра Валерійовича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі.

    Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень.

    Також Зеленський доручив новому директору інтитуту внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Національного інституту стратегічних досліджень, передбачивши його реорганізацію та скорочення штату працівників.

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    Зазначимо, у 2014 році виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ № 376/2014 про призначення Литвиненка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

     

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