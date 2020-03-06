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    Зеленський про зближення Макрона з РФ: ви не можете грати на два фронти

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    <span>Еммануель Макрон хоче примирення з Росією</span> - Зеленський про зближення Макрона з РФ: ви не можете грати на два фронти
    Еммануель Макрон хоче примирення з Росією

    Володимир Зеленський закликав чинити тиск на російського президента

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Росією. Про це повідомляє The Guardian.

    За словами Зеленського, французькі та німецькі лідери підтримують Україну, однак він стурбований через зусилля Макрона відновити відносини з Москвою.

    «Тут ви не можете грати на два фронти», - заявив він.

    Глава держави також закликав Макрона та німецького канцлера Ангелу Меркель продовжити тиск на Росію.

    Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин Франції з Росією. Французький лідер зазначав, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до президента РФ Володимира Путіна.

    Також Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, потрібен миру і безпеки в Європі. Макрон висловив сумніви, що Європа зацікавлена у відсутності діалогу з Москвою.

    Крім того, президент Франції наголошував, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях. При цьому Макрон заявляв, що санкції проти Росії не приносять жодної користі Європі та закликав не ігнорувати Москву.

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