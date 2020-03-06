Зеленський про зближення Макрона з РФ: ви не можете грати на два фронти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон хоче примирення з Росією

Володимир Зеленський закликав чинити тиск на російського президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зближення французького лідера Еммануеля Макрона з Росією. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Зеленського, французькі та німецькі лідери підтримують Україну, однак він стурбований через зусилля Макрона відновити відносини з Москвою.

«Тут ви не можете грати на два фронти», - заявив він.

Глава держави також закликав Макрона та німецького канцлера Ангелу Меркель продовжити тиск на Росію.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин Франції з Росією. Французький лідер зазначав, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до президента РФ Володимира Путіна.

Також Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, потрібен миру і безпеки в Європі. Макрон висловив сумніви, що Європа зацікавлена у відсутності діалогу з Москвою.

Крім того, президент Франції наголошував, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях. При цьому Макрон заявляв, що санкції проти Росії не приносять жодної користі Європі та закликав не ігнорувати Москву.