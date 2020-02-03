  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон не вважає Францію «проросійською» чи «антиросійською»

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон не вважає Францію «проросійською» чи «антиросійською»
    Президент Франції Еммануель Макрон

    За словами Макрона, діалог з Росією є необхідною умовою для здійснення прогресу щодо врегулювання ситуації на південному сході України.

    Франція не є ні проросійською, ні антиросійською, а просто проєвропейською країною.

    Про це заявив президент Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою і прем’єрміністром Матеушем Моравецьким, пише Le Figaro.

    Макрон висловив надію, що Польща і весь польський народ зможуть довіряти Європі, яка захистить країну, в разі якщо на неї нападуть, а європейським країнам у свою чергу необхідно показати свою «твердість» в нинішніх відносинах з Москвою.

    «Ми повинні бути вимогливими в нашому політичному діалозі з Росією», — сказав він.

    За словами Макрона, діалог з Росією також є необхідною умовою для здійснення прогресу щодо врегулювання ситуації на південному сході України.

    Відповідаючи на слова поляків з приводу відкритості Парижа по відношенню до Москви і критики НАТО, Макрон підтвердив свою прихильність принципам Північноатлантичного альянсу і зобов’язанням Франції захищати східний фланг.

    «Франція не проросійська і не антиросійська, вона проєвропейська», — вказав президент.

    Він також зазначив, що Франція і Польща повинні розвивати двостороннє співробітництво в галузі енергетики та військової промисловості, нагадавши про проект створення європейського танка. Цей же проект був також згаданий президентом Дудою.

    «Ми хотіли б взяти участь в його створенні (мова йде про European Main Battle Tank)», — заявив польський президент, зазначивши, що в майбутньому, якщо «такий танк буде створено», Варшава хотіла б «розвивати таким чином європейську економіку».

    ЄС Росія НАТО Європа Франція політика Анджей Дуда Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ