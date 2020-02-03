Макрон не вважає Францію «проросійською» чи «антиросійською»



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Президент Франції Еммануель Макрон

За словами Макрона, діалог з Росією є необхідною умовою для здійснення прогресу щодо врегулювання ситуації на південному сході України.

Франція не є ні проросійською, ні антиросійською, а просто проєвропейською країною.

Про це заявив президент Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою і прем’єрміністром Матеушем Моравецьким, пише Le Figaro.

Макрон висловив надію, що Польща і весь польський народ зможуть довіряти Європі, яка захистить країну, в разі якщо на неї нападуть, а європейським країнам у свою чергу необхідно показати свою «твердість» в нинішніх відносинах з Москвою.

«Ми повинні бути вимогливими в нашому політичному діалозі з Росією», — сказав він.

За словами Макрона, діалог з Росією також є необхідною умовою для здійснення прогресу щодо врегулювання ситуації на південному сході України.

Відповідаючи на слова поляків з приводу відкритості Парижа по відношенню до Москви і критики НАТО, Макрон підтвердив свою прихильність принципам Північноатлантичного альянсу і зобов’язанням Франції захищати східний фланг.

«Франція не проросійська і не антиросійська, вона проєвропейська», — вказав президент.

Він також зазначив, що Франція і Польща повинні розвивати двостороннє співробітництво в галузі енергетики та військової промисловості, нагадавши про проект створення європейського танка. Цей же проект був також згаданий президентом Дудою.

«Ми хотіли б взяти участь в його створенні (мова йде про European Main Battle Tank)», — заявив польський президент, зазначивши, що в майбутньому, якщо «такий танк буде створено», Варшава хотіла б «розвивати таким чином європейську економіку».