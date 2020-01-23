У МЗС повідомили про підготовку візиту Макрона в Україну



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Президент Франції Еммануель Макрон

Дата візиту не уточнюється

Заступник міністра закордонних справ України під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорили підготовку візиту французького президента Еммануеля Макрона в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначимо, що дата візиту не уточнюється. Візит обговорили в контексті двостороннього діалогу у 2020 році.

«Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну», - йдеться в повідомленні.

Раніше у січні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

До цього президент Франції зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.

До слова, 22 січня Макрон вступив у перепалку з ізраїльськими співробітниками служби охорони, вимагаючи у них покинути базиліку в Єрусалимі.