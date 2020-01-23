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    Політика

    У МЗС повідомили про підготовку візиту Макрона в Україну

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    Президент Франції Еммануель Макрон - У МЗС повідомили про підготовку візиту Макрона в Україну
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Дата візиту не уточнюється

    Заступник міністра закордонних справ України під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорили підготовку візиту французького президента Еммануеля Макрона в Україну.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначимо, що дата візиту не уточнюється. Візит обговорили в контексті двостороннього діалогу у 2020 році.

    «Обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет - підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну», - йдеться в повідомленні.

    Раніше у січні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. 

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

    До цього президент Франції зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.

    До слова, 22 січня Макрон вступив у перепалку з ізраїльськими співробітниками служби охорони, вимагаючи у них покинути базиліку в Єрусалимі.

    МЗС дипломатія Франція політика Україна Еммануель Макрон президент
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