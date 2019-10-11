  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів, коли Україна відновить авіасполучення з Росією

    • Розсилка
    Зеленський розповів, коли Україна відновить авіасполучення з Росією

    Для відновлення авіасполучення потрібно завершити війну, зазначив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вигідна відсутність авіаційного сполучення з Російською Федерацією, але перш ніж його поновити потрібно «зустрічатися і завершувати війну».

    Про це він розповів під час пресмарафону.

    На думку Зеленського, дивно, що за відсутності авіасполучення з РФ, залізничне сполучення залишається.

    «Авіасполучення. Я говорив, що дуже дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають. У нас, до речі, через це банкрутують наші компанії. І у нас є дотаційними авіарейси. Ми можемо спокійно націоналізувати нашу велику авіакомпанію. І я знаю, що тільки будуть щасливі власники, щоб не платити за боргами. Але ми поки їм такого щастя не дамо», - сказав Зеленський.

    Він додав, що для відновлення авіасполучення потрібно завершити війну.

    «Звичайно ж нам це не вигідно (відсутність авіасполучення з РФ, - ред.), але наші люди повинні цього хотіти. Це важливо. А для того, щоб робити такі кроки, треба зустрічатися і завершувати війну», - заявив Зеленський

    Росія авіаперевезення Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ