Зеленський розповів, коли Україна відновить авіасполучення з Росією



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Для відновлення авіасполучення потрібно завершити війну, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вигідна відсутність авіаційного сполучення з Російською Федерацією, але перш ніж його поновити потрібно «зустрічатися і завершувати війну».

Про це він розповів під час пресмарафону.

На думку Зеленського, дивно, що за відсутності авіасполучення з РФ, залізничне сполучення залишається.

«Авіасполучення. Я говорив, що дуже дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають. У нас, до речі, через це банкрутують наші компанії. І у нас є дотаційними авіарейси. Ми можемо спокійно націоналізувати нашу велику авіакомпанію. І я знаю, що тільки будуть щасливі власники, щоб не платити за боргами. Але ми поки їм такого щастя не дамо», - сказав Зеленський.

Він додав, що для відновлення авіасполучення потрібно завершити війну.

«Звичайно ж нам це не вигідно (відсутність авіасполучення з РФ, - ред.), але наші люди повинні цього хотіти. Це важливо. А для того, щоб робити такі кроки, треба зустрічатися і завершувати війну», - заявив Зеленський