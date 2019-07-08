Зеленський сподівається, що через рік «цієї війни не буде»



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Президент України Володимир Зеленський

Глава держави виступає за продовження Мінського процесу з врегулювання ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що через рік війни на Донбасі вже не буде.

На брифінгу в понеділок у Києві після завершення саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання про кроки України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, одним із моментів Зеленський позначив питання пенсій і соцвиплат.

Президент нагадав, що для отримання пенсій в Україні переселенці з окупованих територій не можуть перебувати там більше ніж 60 днів.

«Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни», - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що потрібен чіткий перелік тих продуктів і товарів, які не можна провозити між підконтрольною і непідконтрольною Україні територіями Донбасу, щоб полегшити життя громадянам, які «не грають у політичні ігри» й опинилися в скрутному становищі.

Також сьогодні Зеленський заявив, що міст у Станиці Луганській можуть побудувати впродовж місяця. За його словами, зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій зі сторони бойовиків.