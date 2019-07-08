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    Міст у Станиці Луганській можуть побудувати через місяць – Зеленський

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    Президент Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС, 8 липня 2019 року&nbsp; - Міст у Станиці Луганській можуть побудувати через місяць – Зеленський
    Президент Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС, 8 липня 2019 року 

    Президент зазначив, що будівництвом моста будуть займатися цивільні особи

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що міст у Станиці Луганській можуть побудувати впродовж місяця. Про це він сказав під час саміту Україна-ЄС у Києві.

    За його словами, зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій зі сторони бойовиків.

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    «Повертаючись до нашої поїздки в Станицю Луганську, там відбулось розведення військ з обох сторін. Зараз ми очікуємо демонтажу бетонних конструкцій з тієї сторони для початку відновлення мосту. Ми готові це зробити за 2-3 дні, але це паралельний процес. Моя пропозиція після того, що я там побачив, ми будемо недовго чекати. Ви бачили, що там з людьми... Вони дуже просили нас це зробити», - зазначив глава держави.

    Президент запевнив, що українська сторона буде чекати на демонтаж протягом тижня.

    «Ми будемо чекати тиждень, максимум 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з тієї сторони, ми будемо будувати міст. Я думаю, що ми готові до цього, і цивільні люди можуть будувати, військові не мають права. У нас є ідея, як це швидко зробити. Я думаю, впродовж місяця ми побудуємо», - заявив Зеленський.

    Нагадаємо, раніше Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення моста в Станиці Луганській. Глава держави підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

    Джерело: РБК-Україна

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