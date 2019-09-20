Зеленський відтермінував судний день для «євробляхерів»



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Зеленський підписав закон щодо відтермінування штрафів для «євробляхерів»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення в Україну авто з іноземною реєстрацією.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Документ продовжує на 90 днів термін набуття чинності окремих положень законодавства, які посилюють відповідальність за порушення при переміщенні автомобілів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту на території України. При цьому розмитнити авто власники зможуть тільки за стовідсотковими ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

За ухвалення поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №1030 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України» проголосували в першому і другому читанні 284 народних депутати.