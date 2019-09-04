Зеленський вніс в Раду закон про покарання за нелегальний видобуток бурштину



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Незаконний видобуток бурштину може каратися позбавленням волі Фото: Уніан

Кримінальний кодекс України президент пропонує доповнити новою статтею «Незаконний видобуток бурштину»

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2059 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України».

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Законопроєкт визначено главою держави як невідкладний. Йдеться про те, що КК України Зеленський пропонує доповнити новою ст.240-1 «Незаконний видобуток бурштину».

Зокрема, у ній визначено, що незаконний видобуток бурштину карається штрафом від 700 до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11 900 гривень до 51 тисячі), або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Пропонується передбачити, що реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, перероблення незаконно добутого бурштину караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч таких мінімумів (від 51 тисячі до 170 тисяч гривень), або обмеженням волі на строк від трьох до шести років, або позбавленням волі на той самий строк.

Такі ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або у великих розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

«Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування», - йдеться в тексті проєкту.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Житомирської області.

В ГПУ нагадали, що перебуваючи на Житомирщині, президент Володимир Зеленський наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Нагадаємо, у Житомирській області п'ятьом людям повідомлено про підозру в незаконному видобутку бурштину.