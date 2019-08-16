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    На Житомирщині п'ятьом людям повідомили про підозру за копання бурштину

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    На Житомирщині п'ятьом людям повідомили про підозру за копання бурштину

    Жителі Олевського району та міста Житомира протягом тривалого часу займалися протиправною діяльністю з видобутку бурштину

    У Житомирській області п'ятьом людям повідомлено про підозру в незаконному видобутку бурштину.

    Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

    «Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене групою осіб», — розповіли у ГПУ.

    Як зазначається, група з п'яти чоловік, жителі Олевського району та міста Житомира, протягом тривалого часу займалися протиправною діяльністю з видобутку бурштину на території місцевого лісництва.

    У відомстві повідомили, що організатор незаконного видобутку бурштину, житель Олевська, забезпечував нелегальних старателів відповідною технікою — мотопомпами, транспортом, а також іншим знаряддям для добування корисних копалин загальнодержавного значення.

    Наразі п'яти особам повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.ч. 2, 3 ст. 240 Кримінального кодексу України.

    Як відомо, Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

    Також президент під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 12 серпня представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в область.

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