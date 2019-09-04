Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей



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Новий глава ГПУ Руслан Рябошапка

Вінницька, Житомирська, Одеська та Черкаська області будуть мати нових прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Про це 4 вересня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

В ГПУ нагадали, що раніше на зустрічі з представниками громадськості Черкащини під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського до регіону «деякі учасники розмови скаржилися на роботу прокурора області».

«Також, перебуваючи на Житомирщині, президент наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину», - зазначили в Генпрокуратурі.

До слова, керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого раніше президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.

Державне агентство лісових ресурсів України звільнило Курінського своїм указом від 30 серпня.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.

30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.



