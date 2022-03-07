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    Зеленський записав нове відео: я залишаюся на Банковій, не ховаючись

    Зеленський записав вечірнє звернення до українців - Зеленський записав нове відео: я залишаюся на Банковій, не ховаючись
    Зеленський записав вечірнє звернення до українців
    фото: кадр з відео

    Звернення президента України Володимира Зеленського ввечері дванадцятого дня війни

    Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій та наголосив, що перебуває в Києві і не збирається їхати.

    Розпочав звернення глава держави з того, що показав з вікна Офісу президента вид на вечірній Київ. Зеленський запевнив, що перебуває на Банковій.

    «Я залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні!», – заявив Зеленський.

    Він зазначив, що сьоогодні вечір дванадцятого дня війни

    «Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, отож зараз кожен день важкий і кожен день – понеділок. Сьогодні 12-ий день нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі – на місцях», – запевнив президент.

    Зеленський зазначив, що він працює у Києві і його команда працює разом з ним.

    «Я – у Києві. Моя команда – зі мною. Тероборона – на місцях. Військові – на позиціях. Лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти... Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу. Яка обовʼязково буде. Силою зброї та нашої армії. Силою слова і нашої дипломатії. І силою духу – яку мають і перша, і друга, і кожен з нас», – запевнив президент.

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    Теги: Канада Володимир Зеленський президент
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    Зеленський записав нове відео: я залишаюся на Банковій, не ховаючись