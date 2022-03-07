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    Третій раунд переговорів з окупантами завершився: перші деталі

    Делегації України та РФ зустрічаються у Білорусі &nbsp; - Третій раунд переговорів з окупантами завершився: перші деталі

    Делегації України та РФ зустрічаються у Білорусі

     

    фото: БелТА

    Суттєвих результатів нема. Перемовини будуть продовжені

    У Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

    «Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені», - написав він.

    Як відомо, сьогодні близько 17 години російська та українська делегації розпочали третій раунд переговорів у Біловезькій Пущі.

    Перед початком переговорів глава делегації Росії, помічник Путіна Володимир Мединський повідомив, що будуть обговорюватися всі три блоки питань: внутрішньополітичне врегулювання, міжнародно-гуманітарні аспекти і питання військового врегулювання.

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.

    Теги: Росія окупанти війна Україна Михайло Подоляк #stoprussia
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    Третій раунд переговорів з окупантами завершився: перші деталі