Канада ввела санкції проти Дерипаски, Пєскова і російських пропагандистів

Канада вводить санкції проти 10 росіян через війну в Україні

Загальна кількість осіб у санкційному списку Канади виросла до 540

Канада впроваджує санкції проти десяти фізичних осіб з РФ у зв’язку з війною Росії проти України. Про це повідомляється на сайті уряду.

Згідно з даними на сайті канадського уряду, під санкції потрапили: речник Путіна Дмитро Пєсков, російські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та Костянтин Ернст, олігарх Олег Дерипаска, міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко, міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, депутат Держдуми Павло Крашенінніков, а також Віктор Гаврилов і Дмитро Іванов.

Загальна кількість осіб у санкційному списку Канади виросла до 540.

Санкції уряду Канади передбачають заморозку активів та забороняють громадянам та фізичним особам Канади вести будь-які справи з підсанкційними особами.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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