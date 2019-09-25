Зеленський запросив прем’єра Чехії відвідати Україну



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Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.

Окрему увагу приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.

Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами.

Володимир Зеленський запросив Главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.