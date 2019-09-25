Зеленський запросив прем’єра Чехії відвідати Україну
Президент України зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки
У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.
Окрему увагу приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.
Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами.
Володимир Зеленський запросив Главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.