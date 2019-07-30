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    Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН

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    Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у вересні - Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН
    Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у вересні

    Трамп, Роухані, Мадуро і Зеленський планують виступити на Генеральній Асамблеї ООН з 24 по 30 вересня

    Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї (ГА) ООН.

    Так, лідери 114 держав, а також понад 80 голів урядів і міністрів закордонних справ піднімуться на трибуну ГА з 24 по 30 вересня в ході обговорення загальнополітичних питань високого рівня.

    Серед країн, представлених своїми лідерами на 74-й сесії ГА, значаться США, Україна, Іран, Венесуела, Франція, Казахстан, Лівія, Південна Корея та Ірак.

    Напередодні початку дебатів у вівторок, 24 вересня, звернення до Генасамблеї промовить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Потім на трибуну підніметься голова відкритої 74-й сесії, колишній постпред Нігерії при ООН Тіджані Мухаммад-Банді.

    Першою серед голів держав традиційно виступить Бразилія. Такий порядок закріпився в зв'язку з тим, що на найпершій Генасамблеї 1946 року спочатку взяв слово саме бразильський посол Луїс Мартінс де Соуза Дантас. Слідом за бразильським лідером на трибуну підніметься лідер приймаючої країни – Дональд Трамп.

    У канцелярії генсека ООН відзначили, що план виступів – орієнтовний. До моменту початку загальнополітичної дискусії він може змінитися.

    Нагадаємо, раніше Україну на засіданні ГА ООН представляв п'ятий президент Петро Порошенко. Він виступив з доповіддю на тему російської агресії щодо України, піднявши найважчі для українського суспільства питання: анексії Криму, війни на Донбасі, російської пропаганди і загибелі українських громадян в протистоянні з ворогом.

    Крім того, 23 грудня Генеральна асамблея ООН проголосувала за розроблену і внесену на розгляд України резолюцію із засудженням порушень Росією прав людини в окупованому Криму.

    П'ятий президент України Петро Порошенко назвав резолюцію ООН важливим кроком на шляху до деокупації Криму. 

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