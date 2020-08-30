Зеленський зустрівся з рідними зниклих безвісти та загиблих захисників України



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Напередодні Міжнародного дня зниклих безвісти було порушено питання роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти громадян.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники зустрічі обговорили питання соціального та медичного забезпечення для родин загиблих, ефективної реабілітації ветеранів війни, розширення переліку пільг і проблеми з дотриманням наявних пільг для родин героїв, необхідність встановлення пам’ятних знаків полеглим воїнам в областях, ремонту житла, а також питання справедливості у підході до виплати компенсацій.

«Це не традиція – наша з вами сьогоднішня зустріч. Я вважаю, що це – наш обов’язок, обов’язок влади. Все, що більше, все, що ми можемо зробити чи повинні зробити, ми готові це зробити для вас і для пам’яті загиблих героїв – дійсно найкращих людей, які віддали найдорожче, що в них є. Це – їхнє життя», – сказав Глава держави на початку зустрічі.

Також напередодні Міжнародного дня зниклих безвісти було порушено питання роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також питання Єдиного реєстру зниклих безвісти, напрацювання та затвердження єдиного протоколу ексгумації, забезпечення обов’язкового психологічного супроводу членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених.

«Коли запрацює комісія по зниклих безвісти при Кабінеті Міністрів – це означає, що будуть створені реєстри безвісти зниклих за категоріями. В нас на сьомому році війни досі немає реєстрів по безвісти зниклих», – розповів куратор 40-го батальйону «Кривбас», координатор робочої групи при Офісі Президента з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Микола Колесник.

Водночас він підтримав позицію президента України щодо необхідності дізнатися правду про винних в Іловайській трагедії. І зробити це має суд.

«Ми чули багато версій – правдивих чи неправдивих. Ніхто – не суд, ніхто – не остання інстанція. Прозорий, відкритий судовий процес, щоб уся країна, кожен свідомий українець отримав відповідь, що відбулося в Іловайську. Хто домовлявся про той коридор, чому не порушені карні справи проти тих, хто розстрілював наших бійців у тому коридорі», – наголосив Колесник.Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових – ні. Такого немає. Це неправда. Повірте», – звернувся президент до учасників зустрічі.

«Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі», – додав Зеленський.