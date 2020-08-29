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    Кримінал

    Обстріл автобуса на Харківщині: суд арештував шістьох підозрюваних

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    Поліція затримала прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом - Обстріл автобуса на Харківщині: суд арештував шістьох підозрюваних
    Поліція затримала прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом
    Фото: МВС

    Ще п'ятьом запобіжний захід оберуть завтра

    Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави. 

    Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

    «Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) - тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави», - зазначив Дмитро Чубенко.

    За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.

    Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

    З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

    Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

    Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

    Харків суд міністр обстріл поліція
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