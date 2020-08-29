Обстріл автобуса на Харківщині: суд арештував шістьох підозрюваних



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Поліція затримала прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом Фото: МВС

Ще п'ятьом запобіжний захід оберуть завтра

Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) - тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави», - зазначив Дмитро Чубенко.

За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.