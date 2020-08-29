Президент Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати



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Президент ініціював цей закон із метою поліпшення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення

Підвищення «мінімалки» з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до шести тисяч гривень

Президент Володимир Зеленський у суботу підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що президент ініціював цей закон із метою поліпшення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

В Офісі президента також нагадали, що підвищення «мінімалки» з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до шести тисяч гривень, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч гривень.

Разом із тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 гривень.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч гривень.