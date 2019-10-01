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    Зеленський зустрівся з Томом Крузом

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    <p>Зеленський розповів Тому Крузу про власний досвід роботи в кіно</p> - Зеленський зустрівся з Томом Крузом

    Зеленський розповів Тому Крузу про власний досвід роботи в кіно

    Фото: пресслужба президента України

    Актор Том Круз прибув в Україну на запрошення президента

    Президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

    Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що Зеленський зустрівся з Томом Крузом в Офісі президента напередодні - ввечері 30 вересня.

    «Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну», - говориться у повідомленні.

    У свою чергу Зеленський, як повідомляється, розповів гостю про власний досвід роботи в кіно.

    Також президент повідомив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні, який сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшену.

    Зеленський висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.

    Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

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