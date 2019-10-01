Зеленський зустрівся з Томом Крузом



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Зеленський розповів Тому Крузу про власний досвід роботи в кіно Фото: пресслужба президента України

Актор Том Круз прибув в Україну на запрошення президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з Томом Крузом в Офісі президента напередодні - ввечері 30 вересня.

«Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну», - говориться у повідомленні.

У свою чергу Зеленський, як повідомляється, розповів гостю про власний досвід роботи в кіно.

Також президент повідомив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні, який сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшену.

Зеленський висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.

Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.