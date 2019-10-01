Голлівудського актора Тома Круза помітили у київському метро
57-річний Том Круз був у супроводі делегації та охорони
Актор відвідав станцію «Золоті ворота»
Легендарний голлівудський актор Том Круз був помічений в метрополітені Києва 30 вересня.
Про це повідомила пресслужба Київської підземки у Facebook.
«Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір», - відзначили в столичному метрополітені.
Відомо, що актор відвідав станцію «Золоті ворота».
За інформацією видання «Інформатор», 57-річний Том Круз був у супроводі делегації та охорони. Фото з ним робити не дозволяли. Але кільком пасажирам все ж таки вдалося сфотографувати актора.
Як відомо, Том Круз - один з найуспішніших акторів Голлівуду, тричі номінувався на «Оскар», володар трьох премій «Золотий глобус».