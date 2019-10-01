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    Голлівудського актора Тома Круза помітили у київському метро

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    <p>57-річний Том Круз був у супроводі делегації та охорони</p> - Голлівудського актора Тома Круза помітили у київському метро

    57-річний Том Круз був у супроводі делегації та охорони

    Актор відвідав станцію «Золоті ворота»

    Легендарний голлівудський актор Том Круз був помічений в метрополітені Києва 30 вересня.

    Про це повідомила пресслужба Київської підземки у Facebook.

    «Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір», - відзначили в столичному метрополітені.

    Відомо, що актор відвідав станцію «Золоті ворота».

    За інформацією видання «Інформатор», 57-річний Том Круз був у супроводі делегації та охорони. Фото з ним робити не дозволяли. Але кільком пасажирам все ж таки вдалося сфотографувати актора.

    Як відомо, Том Круз - один з найуспішніших акторів Голлівуду, тричі номінувався на «Оскар», володар трьох премій «Золотий глобус».

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