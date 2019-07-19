Зеленський звільнив 11 послів
Серед звільнених - посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий
Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів України в ряді країн.
Відповідні укази №530/2019 - №540/2019 від 19 липня опубліковані на сайті глави держави.
Серед звільнених - посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.
Також президент звільнив послів у Марокко, ПАР, Нігерії, Вірменії, В’єтнамі, Кіпрі, Туркменистані, Ватикані, Аргентині, Йорданії.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. В пресслужбі глави держави заявили, що вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу, зокрема, і посла України в США.