  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський звільнив 11 послів

    • Розсилка
    Зеленський звільнив 11 послів

    Серед звільнених - посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий

    Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів України в ряді країн.

    Відповідні укази №530/2019 - №540/2019 від 19 липня опубліковані на сайті глави держави.

    Серед звільнених - посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.

    Також президент звільнив послів у Марокко, ПАР, Нігерії, Вірменії, В’єтнамі, Кіпрі, Туркменистані, Ватикані, Аргентині, Йорданії.

    Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. В пресслужбі глави держави заявили, що вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу, зокрема, і посла України в США.

    Читайте також
    США посол Володимир Зеленський президент Валерій Чалий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ