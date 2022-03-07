Земан нагородить Зеленського найвищою нагородою Чехії

Зеленський проявив мужність і хоробрість, коли залишився у своїй країні, незважаючи на пропозиції про евакуацію

Президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив про рішення нагородити українського президента Володимира Зеленського найвищою державною нагородою Чехії – орденом Білого лева. Про це повідомляє denik.cz.

Мілош Земан нагородить орденами та медалями понад шістдесят осіб із числа вчених, солдатів, бізнесменів , політиків, художників і спортсменів. Частина запрошених заздалегідь повідомила, що не приїде на вручення через проросійські погляди Земана.

Однак на відкритті урочистого вечора Земан заявив, що вирішив задовольнити пропозицію нагородити президента України Зеленського орденом Білого лева.

«Один з наших депутатів виступив з пропозицією нагородити українського президента найвищою чеською нагородою, і я вирішив виконати цю пропозицію. Це тому, що Зеленський проявив мужність і хоробрість, і хоча Сполучені Штати запропонували його евакуювати, він залишився в столиці своєї країни, звідки керує її обороною», – пояснив своє рішення Мілош Земан.

Він також нагадав, що церемонія відбувається в той час, коли неподалік від Чехії точиться «війна, викликана російською агресією проти України». Тому в понеділок на Замку замайорів український прапор, пролунав гімн України, а запрошення на вечірню церемонію містило прохання про внесок у допомогу українським біженцям.

Незважаючи на свою попередню довготривалу підтримку Володимира Путіна, Земан засудив російське вторгнення у своїй промові в перший день війни. Він заявив, що Росія вчиняє злочин проти миру. Він також висловив повну підтримку Україні.

Земан довгий час вважався найдружнішим до Росії главою держави-члена ЄС. Зокрема, він пропонував Україні домовитися з РФ про фінансову компенсацію за анексований Крим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.