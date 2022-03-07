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    Радбез ООН зібрався на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

    трансляція
    Від початку війни Росії проти України Радбез ООН збирається вже втретє - Радбез ООН зібрався на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
    Від початку війни Росії проти України Радбез ООН збирається вже втретє

    У захоплених населених пунктах України окупанти штучно створюють гуманітарну кризу

    Рада безпеки ООН проводить засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні.

    Ведеться пряма трансляція засідання.

    Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

    Наразі понад 4 тис. людей залишаються на окупованій території поблизу Києва та потребують евакуації.

    6 березня з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей. Однак росіяни порушили домовленості і почали обстрілювати «зелений коридор».

    Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

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    Теги: Росія Радбез ООН Україна населення евакуація #stoprussia
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    Радбез ООН зібрався на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні