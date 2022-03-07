Окупанти обстріляли евакуаційний автобус та ряд сіл на Київщині
Люди намагались втекти із зони бойових дій, проте їх обстріляли окупанти
Окупанти обстріляли евакуаційний автобус та ряд сіл на Київщині. За цими фактами уже розпочали розслідування. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, 7 березня 2022 року ворожі війська здійснили мінометний обстріл автобусу поблизу села Лютіж Вишгородського району Київської області. Поранено водія – військовослужбовця Національної гвардії України, який мав здійснити евакуацію мирного населення.
Крім того, вранці 7 березня окупанти обстріляли село Бишів Фастівського району. Зруйновано житлові будинки та господарські споруди, знищено транспортні засоби.
У селі Перемога Бучанського району військові Російської Федерації здійснили збройний напад на мирне населення та відкрили вогонь по будівлях населеного пункту. В селі Мощун зі стрілецької зброї поранено місцевого мешканця. А в Ірпені вогнепальне поранення отримала жінка.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. За процесуального керівництва органів прокуратури Київщини розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, 7 березня о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак. Крім того, о 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак.
За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.