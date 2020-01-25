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    Землетрус у Туреччині: число жертв зросло до 20

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    Землетрус у Туреччині: число жертв зросло до 20

    Близько 30 людей залишаються під завалами

    В Туреччині кількість жертв землетрусу зросла до 20 осіб. Про це повідомляє Анадолу.

    Наголошується, що кількість поранених перевищила 1 тис. людей.

    «Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків НС: Число загиблих під час землетрусу на сході Туреччини досягло 20, поранених – 1015», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, з-під завалів живими витягнуті ще дві людини: в місті Элязыг та селищі Гезин в районі Маден.

    Раніше повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.

    Міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.

    Нагадаємо, у п’ятницю ввечері повідомлялося, що у результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.

    Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

    За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

    Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

    Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.

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