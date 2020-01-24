Аргентину сколихнув землетрус магнітудою 5,5



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Осередок землетрусу залягав на глибині 560 км

Дані про руйнування і постраждалих наразі не надходили.

Землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано в четвер ввечері на півночі Аргентини. Про це повідомила Геологічна служба США.

За її інформацією, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 121 км на північний схід від міста Сантьяго-дель-Естеро (населення близько 355 тис. чоловік), адміністративного центру однойменної провінції.

Осередок землетрусу залягав на глибині 560 км.

Дані про руйнування і постраждалих наразі не надходили.

Нагадаємо, 19 січня біля берегів Греції стався сильний землетрус магнітудою 5,0.

Як повідомлялося, 15 грудня 2019 року на півдні Філіппін на острові Мінданао були зафіксовані кілька підземних поштовхів магнітудою 6,8. Епіцентр землетрусу лежав у провінції Південний Давао.

Потужний землетрус, який стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей.

До слова, албанські правоохоронці затримали дев’ятьох підозрюваних у «вбивстві та зловживанні владою» через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя 50 людей.