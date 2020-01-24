На сході Туреччини стався потужний землетрус, є загиблі



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У центрі Сіврідже зруйновано чотири-п’ять будівель Фото: АА

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії

У результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

«У центрі Сіврідже зруйновано чотири-п’ять будівель. Четверо наших громадян загинули», - повідомив міністр.

Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

На місці працюють рятувальники, експерти попереджають про можливе повторення поштовхів.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Також вчора землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано в четвер ввечері на півночі Аргентини.