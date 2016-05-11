Згуладзе була першим заступником глави МВС України з грудня 2014 року по травень 2016-го

Колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе відмовилася від громадянства України і поновила громадянство Грузії. [READ_MORE] Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак. «По-моєму, Ека Згуладзе після того, як



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Ека Згуладзе брала участь у реформі МВС України

Згуладзе була першим заступником глави МВС України з грудня 2014 року по травень 2016-го

Колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе відмовилася від громадянства України і поновила громадянство Грузії.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

«По-моєму, Ека Згуладзе після того, як закінчила свою каденцію в нас тут керівником поліції, вона відмовилася від громадянства України і поновила громадянство Грузії, звернувшись там до відповідних органів. І на сьогодні вона вже не є громадянкою України, а є громадянкою Грузії», – сказав він.

Згуладзе була першим заступником глави МВС України з грудня 2014 року по травень 2016-го.

11 травня 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що Згуладзе прийняла рішення залишити посаду першого заступника міністра внутрішніх справ. Тоді повідомлялось, що вона продовжуватиме реформу правоохоронної системи на посаді керівника спеціально створеної групи радників міністра внутрішніх справ.