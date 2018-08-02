Жахіття у дитячому притулку на Волині: директора відсторонили, розпочато слідство



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17 травня з установи зникла неповнолітня дитина, але директор повідомив про це правоохоронним органам лише 11 липня

Керівника притулку в Рожищі Волинської області, вихованці якого заявили про сексуальні домагання, відсторонили. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

«Остання інформація про притулок в Рожищі, що на Волині. Зараз там все обласне керівництво. Проходять слідчі дії. Керівника закладу відсторонили, обирається запобіжний захід», - написала Денісова.

Крім того, 17 травня з установи зникла неповнолітня дитина. Але директор повідомив про це правоохоронним органам лише 11 липня.

«Дитину так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку», - зазначила омбудсмен.

За її словами, на тепер постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень, а решту залишать на місці.

«Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать», - уточнила Денісова.

Раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. «Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують», - написала уповноважений.