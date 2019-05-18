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    Жахлива ДТП у Дніпрі: загинули троє людей, в тому числі дитина

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    Внаслідок жахливої ДТП у Дніпрі загинули троє людей, в тому числі дитина - Жахлива ДТП у Дніпрі: загинули троє людей, в тому числі дитина
    Внаслідок жахливої ДТП у Дніпрі загинули троє людей, в тому числі дитина
    Національна поліція у Дніпропетровській області

    Підозрюваний у порушенні ПДД перебуває під конвоєм у лікарні

    Внаслідок ДТП, яка сталася напередодні у Дніпрі загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля Peugeot, серед яких 11-річний хлопчик. Також тяжкі травми отримав водій автомобіля Kia. Про це ідеться в повідомленні департаменту Нацполіції у Дніпропетровській області.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня. Під час руху по вул. Маршала Малиновського у Дніпрі сталося зіткнення трьох  автомобілів - Peugeot, Кіа та  Toyota Tundra. Попередньо встановлено, що причиною ДТП стало перевищення швидкості та недодержання дистанції водієм автомобіля Toyota Tundra.

    Слідчим відділом внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Водія автомобіля «Toyota Tundra» затримано. Зараз він під конвоєм перебуває у лікарні.

    Як «Главком» повідомляв раніше, 10 квітня у Дніпрі відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. КрАЗ з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівка зіткнулася з 8 автомобілями. 

    ДТП катастрофа
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