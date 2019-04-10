У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів



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Аварія у центрі Дніпра, 10 квітня 2019 року Фото: www.056.ua

Через аварію на проспекті досі ускладнений рух транспорту

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля у середу, 10 квітня, відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. КрАЗ з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівка зіткнулася з 8 автомобілями, передає прес-служба поліції області.

Аварія сталася близько 9 ранку. Попередньо, водій автомобіля КрАЗ з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівка зіткнулася з 8 автомобілями. Серед них - 1 автобус та 1 мікроавтобус.

Напередодні у Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї. Одинарний трамвай №22 рухався в бік станції метро «Чернігівська», а №28 в зворотному напрямку. На перетині шляхів, біля ТРК «Проспект», 28-й номер почав здійснювати поворот наліво в сторону проспекту Юрія Гагаріна. Прямо на стику шляхів і сталося лобове зіткнення. Всього в аварії постраждало троє пасажирів: у двох забій грудної клітини, а ще одна жінка травмувала ногу. Їх госпіталізували медики для подальшого огляду.