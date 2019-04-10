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    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів

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    Аварія у центрі Дніпра, 10 квітня 2019 року&nbsp; - У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    Аварія у центрі Дніпра, 10 квітня 2019 року 
    Фото: www.056.ua

    Через аварію на проспекті досі ускладнений рух транспорту

    У Дніпрі на проспекті Олександра Поля у середу, 10 квітня, відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. КрАЗ з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівка зіткнулася з 8 автомобілями, передає прес-служба поліції області. 

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    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів
    У Дніпрі масштабна ДТП: КрАЗ протаранив вісім автомобілів

    Аварія сталася близько 9 ранку. Попередньо, водій автомобіля КрАЗ  з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівка зіткнулася з 8 автомобілями. Серед них - 1 автобус та 1 мікроавтобус.

    Напередодні у Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї. Одинарний трамвай №22 рухався в бік станції метро «Чернігівська», а №28 в зворотному напрямку. На перетині шляхів, біля ТРК «Проспект», 28-й номер почав здійснювати поворот наліво в сторону проспекту Юрія Гагаріна. Прямо на стику шляхів і сталося лобове зіткнення. Всього в аварії постраждало троє пасажирів: у двох забій грудної клітини, а ще одна жінка травмувала ногу. Їх госпіталізували медики для подальшого огляду.

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