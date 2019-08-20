Жан-Клод Юнкер пропустить саміт G7 у Франції



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Жан-Клод Юнкер переніс термінову операцію

Лікарі після операції порадили главі Європейської комісії утриматися від подорожей

Очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер після термінової операції не зможе взяти участь в саміті G7 24-26 серпня в французькому місті Біарріце.

Про це пише ресурс EU Observer.

Сама операція пройшла вдало, але за словами речника Європейської комісії, лікарі порадили Юнкеру утриматися певний час від подорожей.

Передбачається, що очільник Європейської комісії обговорить всі питання, які пов’язані із самітом, із президентом Франції Еманюелем Макроном і главою Європейської Ради Дональдом Туском до самого заходу.

Саміт G7 в Франції є важливим, адже це буде перша можливість для лідерів ЄС і Великої Британії зустрітися в умовах невизначеності щодо питань Брексіту.

До слова, британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон написав листа президенту Європейської ради Дональду Туску, у якому виклав пропозиції щодо нових умов виходу Великої Британії з Євросоюзу.