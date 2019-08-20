Джонсон запропонував Туску змінити умови Brexit



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Боріс Джонсон переконаний у необхідності знайти альтернативу «бекстопу»

Британський прем'єр назвав механізм «бекстопу» нежиттєздатним і антидемократичним

Британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон написав листа президенту Європейської ради Дональду Туску, у якому виклав пропозиції щодо нових умов виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Відповідного листа оприлюднила пресслужба британського прем'єра.

«Дата виходу Сполученого Королівства (Великої Британії) з Європейського союзу (ЄС), 31 жовтня, наближається швидко. Я дуже сподіваюся, що ми підемо з угодою. Ви особисто згодні з тим, що цей уряд працюватиме енергійно і рішуче для досягнення угоди. Це наш найвищий пріоритет», - зазначив Джонсон.

Він звернув увагу на позицію уряду щодо «бекстопу» у Протоколі щодо Ірландії та Північної Ірландії до Угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Джонсон назвав цей механізм нежиттєздатним і антидемократичним, оскільки жителі Північної Ірландії не зможуть впливати на законодавчі акти ЄС, які будуть до них застосовуватися.

Британський прем'єр наголошує, що присутність Північної Ірландії у Митному союзі ЄС і застосування до неї правил єдиного європейського ринку суперечать бажанням Британії встановити власні правила.

На думку Джонсона, чинний варіант «бекстопу» поставить Лондон перед вибором - залишитися у Митному союзі або ж побачити, як Північна Ірландія буде відокремлена від британської економіки у багатьох галузях.

Крім того, глава британського уряду переконаний, що «бекстоп» може послабити Белфастську угоду 1998 року, у якій закріплено, що між Північною Ірландією та Ірландією не повинно бути фізичною кордону.

Джонсон переконаний у необхідності знайти альтернативу «бекстопу», і пошук рішення він вбачає в питаннях митниці і регулювання.

Він зазначив, що на острові Ірландія вже існують дві роздільні політичні, економічні і монетарні системи, які працюють в умовах відкритого кордону.

Кордону між Північною і Ірландією бути не повинно, наголосив прем'єр Великобританії.

«Бекстоп» - механізм запобігання утворення фізичного кордону між Північною Ірландією (входить до складу Великої Британії) і Ірландією (член ЄС) після Brexit. «Бекстоп» передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати у Митному союзі ЄС і на єдиному європейському ринку до тих пір, поки сторони не підпишуть угоди про кордон.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть всупереч позиції парламенту.

Напочатку серпня великі ритейлери Британії попередили, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі.