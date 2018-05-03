Жебрівський прокоментував плани зменшити кількість блокпостів на Донеччині

Блокпости упорядкують, «бо деякі вже стали зайвими і тільки заважають»

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що зменшення кількості блокпостів на підконтрольній Україні території спростить проїзд у межах області. «В рамках ООС (операції Об’єднаних сил, - ред.) буде зменшена кількість блокпостів на території, контрольованій українською владою, що спростить проїзд у



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Блокпост на Донеччині

Блокпости упорядкують, «бо деякі вже стали зайвими і тільки заважають»

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що зменшення кількості блокпостів на підконтрольній Україні території спростить проїзд у межах області.

«В рамках ООС (операції Об’єднаних сил, - ред.) буде зменшена кількість блокпостів на території, контрольованій українською владою, що спростить проїзд у межах області», - зазначив Жебрівський.

За його словами, будуть упорядковані блокпости, «бо деякі вже стали зайвими і тільки заважають».

Мова йде про блокпости, які найбільше віддалені від лінії зіткнення, запевнив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації

Нагадаємо, у Донецькій і Луганській областях зменшать кількість блокпостів.

До слова, у квітні в Слов'янському районі Донецької області з’явився новий блокпост.

Джерело: УНН