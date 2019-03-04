Жінка-командир з «ДНР» перейшла на бік України і готова свідчити в Гаазі

На окупованій території про Світлану навіть зняли фільм «Ополченочка»

Командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк (Вітерець) спочатку вбивала українців, а тепер перейшла на бік України і готова давати свідчення в Гаазі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що на окупованій території про Світлану навіть зняли фільм «Ополченочка», прем'єра якого повинна відбутися 9 травня.

Дрюк каже, що їй сподобалося керувати танковим підрозділом, але й працювала на українську контррозвідку.

«Мені кажуть, що я воювала та вбивала людей. Так у 2014 році я керувала девізіоном, просто тоді був такий час, я себе не виправдовую», - каже вона.

На своїй високій посаді вона отримала доступ до секретного алгоритму, за яким росіяни збираються вводити армію на українську територію. Якщо Кремль дасть сигнал, вторгнення виглядатиме так.

У кожній військовій частині так званої «ДНР» є пункт приймання особового складу. І там уже підготовлені документи прикриття на кожного з російських солдатів, яких заведуть під виглядом мобілізації місцевих роботяг. На базі одного «ДНРівського» полку за лічені години мають розгорнутися три російських. В масштабах усього Донбасу це близько сотні тисяч солдатів.

«І всі росіяни за списком є місцевими. З кожного полку робиться три частини - якщо в полку дві тисячі людей, то зайде шість тисяч росіян», - пояснює жінка.

Вже зараз можна вирахувати ім'я кожного з десятків тисяч російських військових, які готуються окуповувати Україну. Світлана каже, буде свідчити про це в міжнародному трибуналі. Та навіть більше – готова в разі агресії повернутися на фронт – в українському однострої.