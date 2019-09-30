Житель Москви на смерть вдавився салом, коли їв його у темряві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У кімнаті, де вечеряв чоловік, перегоріла лампочка

56-річний москвич під час вечері 29 вересня подавився салом і помер. Рідні до приїзду лікарів намагалися витягнути шматок, але той застряг занадто глибоко в горлі.

Як пише «МК», у Москві, в квартирі на Профспілковій вулиці, де стався інцидент, проживала сім'я з трьох осіб - глава сімейства і його син з дівчиною. У фатальний день господар квартири близько 19.00 вечеряв у своїй кімнаті. Він поклав великий шматок сала та інші закуски на стіл, увімкнув телевізор. У кімнаті було темно, адже перегоріла лампочка. Родичі знаходилися в сусідній кімнаті. Вони викликали екстрені служби міста, коли чоловік захрипів і став задихатися - виявляється, він заковтнула занадто великий шматок сала і не розжував. Тому їжа застрягла глибоко в горлі. Дихальні шляхи були повністю перекриті.

Родичі до приїзду лікарів робили все можливе, щоб витягти сало, - їх інструктував диспетчер «швидкої допомоги». Жінка безперервно плакала - маніпуляції не давали результату, чоловік не подавав ознак життя. Медикам не склало труднощів за допомогою інструментів витягнути об'ємний шматок. Поки лікарі працювали, рідні світили настільною лампочкою і ліхтариком. Коли сало витягли з горла москвича, пацієнт був вже мертвий - він помер від удушення.

Між іншим, у 2017 році у місті Фролово Волгоградської області одразу двоє людей на смерть вдавилися салом.