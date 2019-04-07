Жовті жилети: у Парижі під час чергової спроби протестів заарештували 43 людини



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Заарештовані намагалися провести маніфестації в заборонених зонах міста

У Франції вчора пройшла слабка і малолюдна хвиля протестів «жовтих жилетів», повідомляє BFM TV.

«За даними Міністерства внутрішніх справ, у протестах «жовтих жилетах» взяли участь 22 тис. чоловік. З боку «жилетів» ж заявили про 73 тис. учасників протестів», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про 43 арешти.

Відзначимо, «жовті жилети» проводять акції протесту щосуботи, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираз невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Як повідомлялося, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі. У столиці Франції участь у протестах взяли майже 5 тисяч демонстрантів.