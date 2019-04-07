На суботню акцію «жовтих жилетів» у Франції вийшла рекордно низька кількість людей



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На вулиці Парижа у суботу вийшли 3,5 тис. осіб

6 квітня у Франції протестувало лише 22,3 тисячі осіб

Акція «жовтих жилетів» у Франції в суботу, 6 квітня, стала найменш численною з моменту початку руху і зібрала по всій країні 22,3 тисячі осіб.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на французьке МВС.

Зазначається, що на вулиці Парижа вийшли 3,5 тисяч осіб.

При цьому минулої суботи, 30 березня, було зареєстровано 33,7 тисяч осіб по країні в цілому, з них 4 тисячі - в Парижі.

Організатори акції оскаржують дані МВС і стверджують, що 6 квітня на вулиці французьких міст вийшли 73,4 тисячі осіб. Під час попередньої акції вони нарахували 102,7 тисяч учасників.

До завершення акції поліція Парижа інформувала про 43 затриманих.

За даними ЗМІ, серйозних інцидентів в столиці не зареєстровано. Зіткнення маніфестантів з силами порядку відбулися в Руані. Деякі ускладнення були відзначені в Ліллі.

Нагадаємо, у суботу, 6 квітня, у Франції поновилися акції протесту руху «жовтих жилетів». Дві колони з протестувальниками розпочали марші Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас.

Як повідомлялося, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі. У столиці Франції участь у протестах взяли майже 5 тисяч демонстрантів.