Журі Венеційського кінофестивалю закликало звільнити Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогоріч журі очолює режисер Гільєрмо дель Торо

Журі 75-го Венеційського кінофестивалю висловлює сильне занепокоєння фізичним станом Олега Сенцова

Журі Венеційського кінофестивалю, до якого в цьому році зокрема увійшли режисер Гільєрмо дель Торо, акторка Наомі Уоттс, актор та режисер Крістоф Вальц, режисер та сценарист Паоло Дженавезе, закликало звільнити українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє AFP.

Дель Торо, який очолює журі, наголосив, що Сенцов був ув’язнений на 20 років та піддався тортурам після суду, який «явно не поважав права сторони захисту».

«Журі 75-го Венеційського кінофестивалю висловлює сильне занепокоєння фізичним станом Олега Сенцова, засудженого на 20 років в’язниці. Міжнародне журі Венеційського кінофестивалю приєднується до міжнародного звернення кіноіндустрії та культурної спільноти за негайне звільнення Олега, аби уникнути його смерті», - йдеться в прес-релізі журі, додає «Интерфакс».

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.