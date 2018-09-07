Сенцову можуть надати звання почесного громадянина Парижа
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З такою пропозицією виступила мер столиці Франції
Мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати українському режисеру, бранцю Кремля Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.
Про це вона написала в Twitter в п’ятницю, 7 вересня.
«Я запропоную на наступному засіданні паризької ради надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста», - повідомила Ідальго.
Je proposerai au prochain #ConseildeParis d’élever le cinéaste ukrainien #OlegSentsov au rang de Citoyen d’honneur de la Ville de Paris. #FreeSentsov pic.twitter.com/9wIii6C2hl— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 сентября 2018 г.
Як відомо, під час проведення в Росії чемпіонату світу з футболу мер Парижа висловилась на підтримку Сенцова, заявивши, що «коли весь світ дивиться чемпіонат світу в Москві», вона особисто думає про визволення українського політв’язня.
В Парижі також проходили акції на підтримку Сенцова.
В липні паризька мерія розмістила на фасаді своєї будівлі фото Сенцова.