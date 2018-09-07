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    Сенцову можуть надати звання почесного громадянина Парижа

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    Олег Сенцов - Сенцову можуть надати звання почесного громадянина Парижа
    Олег Сенцов

    З такою пропозицією виступила мер столиці Франції

    Мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати українському режисеру, бранцю Кремля Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.

    Про це вона написала в Twitter в п’ятницю, 7 вересня.

    «Я запропоную на наступному засіданні паризької ради надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста», - повідомила Ідальго.

    Як відомо, під час проведення в Росії чемпіонату світу з футболу мер Парижа висловилась на підтримку Сенцова, заявивши, що «коли весь світ дивиться чемпіонат світу в Москві», вона особисто думає про визволення українського політв’язня.

    В Парижі також проходили акції на підтримку Сенцова.

    В липні паризька мерія розмістила на фасаді своєї будівлі фото Сенцова.

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