Сенцову можуть надати звання почесного громадянина Парижа



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Олег Сенцов

З такою пропозицією виступила мер столиці Франції

Мер Парижа Анн Ідальго запропонує надати українському режисеру, бранцю Кремля Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.

Про це вона написала в Twitter в п’ятницю, 7 вересня.

«Я запропоную на наступному засіданні паризької ради надати українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста», - повідомила Ідальго.

Як відомо, під час проведення в Росії чемпіонату світу з футболу мер Парижа висловилась на підтримку Сенцова, заявивши, що «коли весь світ дивиться чемпіонат світу в Москві», вона особисто думає про визволення українського політв’язня.

В Парижі також проходили акції на підтримку Сенцова.

В липні паризька мерія розмістила на фасаді своєї будівлі фото Сенцова.