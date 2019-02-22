Журналіст «Схем» звернувся в поліцію через стеження охоронців Ахметова



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Журналісти програми «Схеми» звернулися в поліцію через стеження охоронців Ахметова

Ткач подав заяву в поліцію через систематичне стеження охороною олігарха, яке триває протягом півроку

Журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач подав заяву до Національної поліції через стеження за ним і знімальною групою програми охорони олігарха Ріната Ахметова.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У заяві журналіст просить порушити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України — переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб.

«Протягом останніх кількох місяців (з осені 2018 року і до сьогодні) за мною та знімальною групою відбувається регулярне переслідування. Одні й ті ж 2-3 автомобілі переслідують редакційну машину, коли я з оператором їду на зйомки, як у місті Києві, так і поза містом», — йдеться в заяві Михайла Ткача.

За даними журналістів, всі ці автівки належать приватній охоронній фірмі ТОВ «Дельта-Донбас», кінцевим бенефіціарним власником якої є український олігарх Рінат Ахметов. До того ж, за спостереженнями «Схем», стеження за знімальною групою відбувалося в ті дні, коли Ахметов перебував у Києві.

«На моє переконання, Ахметов Рінат Леонідович є організатором цього злочину, тобто відповідно до ч. 3 ст. 27 КК України такою особою, яка організувала вчинення злочину, забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи», — зазначає у своїй заяві журналіст Ткач.

Встановити усіх виконавців та організаторів журналіст просить під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження.