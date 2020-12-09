Корупція в «оборонці»: Журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського

9 грудня апеляційний суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі

Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової в справі Гладковського». Він скасував рішення суду першої інстанції про визнання неправдивим і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері, пише Вihus.info.

Так, 9 грудня апеляційний суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі. Повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний, він має бути опублікований упродовж 10 днів.

Водночас адвокати журналістів із зали суду повідомили, що судді декілька разів звертали увагу на необґрунтованість вимог Гладковського. Наприклад, у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів.



«Ніхто – ані Бігус, ані Іванова – жодного слова не сказали про те, що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету», – зазначила суддя й попросила адвоката Гладковського пояснити, хто й коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що, на думку позивача, такі висновки могли б зробити глядачі після перегляду розслідування.



Окрім того, зі слів адвокатів, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже «тоді треба спростувати, що в Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст».

Нагадаємо, в 2019 році було оприлюднене розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського.

Раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань в оборонній промисловості.

Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.