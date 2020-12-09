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    Корупція в «оборонці»: Журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського

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    Суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі - Корупція в «оборонці»: Журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського
    Суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі
    Фото: вільні джерела

    9 грудня апеляційний суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі

    Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса та Лесі Іванової в справі Гладковського». Він скасував рішення суду першої інстанції про визнання неправдивим і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері, пише Вihus.info.

    Так, 9 грудня апеляційний суд відмовив Ігорю Гладковському в його позовних вимогах у повному обсязі. Повний текст рішення з мотиваційною частиною поки ще недоступний, він має бути опублікований упродовж 10 днів.

    Водночас адвокати журналістів із зали суду повідомили, що судді декілька разів звертали увагу на необґрунтованість вимог Гладковського. Наприклад, у своєму позові він вимагав у авторів розслідування спростувати слова, яких вони взагалі не говорили – що Гладковський є організатором схеми розкрадання оборонних коштів.

    «Ніхто – ані Бігус, ані Іванова – жодного слова не сказали про те, що Гладковський Ігор Олегович є організатором схеми розкрадання оборонного бюджету», – зазначила суддя й попросила адвоката Гладковського пояснити, хто й коли озвучив такі слова. Адвокату довелося визнати, що такого вислову в сюжеті взагалі немає, і що, на думку позивача, такі висновки могли б зробити глядачі після перегляду розслідування.

    Окрім того, зі слів адвокатів, судді звернули увагу на абсурдність того, що Гладковський вимагав спростувати весь сюжет, адже «тоді треба спростувати, що в Гладковського є син Ігор, або що Денис Бігус – журналіст».

    Нагадаємо, в 2019 році було оприлюднене розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського. 

    Раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань в оборонній промисловості.

    Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.

    Теги: корупція в Україні Ігор Гладковський
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