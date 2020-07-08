Суд визнав інформацію про причетність Гладковського до корупції в «Укроборонпромі» недостовірною, - адвокат



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Суд прийняв рішення 3 липня

Захисник Гладковського прокоментував рішення Подільського районного суду столиці

Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець повідомив, що Подільський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію журналістів проекту Bihus.info про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем в державному концерні «Укроборонпром».

Про це адвокат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Згідно з опублікованими адвокатом документам, відповідне рішення суд прийняв 3 липня 2020 року. «Нещодавно Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував в ЗМІ майже півтора року», - написав Волинець.

Юрист зазначив, що відповідачі неодноразово не з'являлися до суду, чим затягували розгляд справи. «Інформація, яка містилася у зазначеній програмі («Наші гроші»), отримала широкий розголос у суспільстві, викликала появу багатьох публікацій негативного характеру, в яких, фактично безпідставно обвинувачували Олега Гладковського у вчиненні таких дій», - зазначив Волинець.

За його словами, поширена журналістами інформація також стала підставою для відкриття кримінальних проваджень, у яких Олег Гладковський змушений більше року доводити свою невинність.

Нагадаємо, зазначене розслідування було опубліковано 25 лютого 2019 року. Один з фігурантів розслідування Ігор Гладковський назвав його фейком, а також перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський самостійно написав заяву про усунення від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування.

Зазначимо, що на початку липня Вищий антикорупційний суд продовжив зобов'язання колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського до 23 липня.

Як повідомлялось, 3 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закінчила досудове розслідування справи про можливі зловживання Гладковського з оборонним замовленням.

14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням у частині збільшення суми інкримінованих збитків з 10,62 мільйлна гривень до 17,44 мільйона гривень.

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схемам в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.