Журналісти знайшли Зеленського у Парижі



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Зеленський вже чотири дні перебуває в Парижі

Знімальна група «Новин України» заселилась до парижського готелю де зупинився Володимир Зеленський.

Кандидат у Президенти був дещо здивований побачити співгромадян в Хаяті. Він традиційно не відповів на питання журналістів.

Про це повідомляє «Прямий».

На відео видно не тільки Володимира Зеленського, а його охоронця (чоловік у жовтій футболці), якого раніше бачили в оточенні олігарха Ігоря Коломойського.

Зважаючи на попередні заяви Володимира Зеленського, можна зробити висновок, що він вже чотири дні перебуває в Парижі. 11 квітня він ефірі телеканалу 1+1 заявив, що вже знаходиться у Франції, тому відмовляється дебатувати з президентом України Петром Порошенком. 12 квітня Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Мені сподобалося», — так оцінив зустріч з французьким лідером Зеленський. На момент підготовки матеріалу це вся інформація про результати візиту Зеленського. Жодних коментарів для ЗМІ досі традиційно немає.

Експерти та аналітики називають дві причини, через які візит до Франції може тривати до 20 квітня. Перша: «команда Зеленського матиме підставу, щоб не відвідувати дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14.14».

На думку експертів та народних депутатів, існує ще одна причина, чому Зеленський затримається у Франції — його сховають від журналістів і він не зможе наробити «беззмістовних заяв або посваритися».

«Замість цього на«Плюсах“ весь тиждень показуватимуть аватарів Зеленського — 95 квартал,«Слугу народу» та«Розсміши коміка“. Люди не бачать різниці між Зеленським та його героями в телевізорі, тому ніхто не помітить його відсутності до дня голосування», — зазначив в коментарі «Прямому» один з народних депутатів.