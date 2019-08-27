Зима на Закарпатті: популярний курорт засипало градом



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Кучугури граду в серпні на Закарпатті

Град щільно засипав базу відпочинку

У селі Лумшори на Перечинщині Закарпатської області в понеділок, 26 серпня, випав рясний град, через що місцевість стала виглядати як засніжена. Відповідні фото і відео опублікував користувач Василь Цимбора на своїй сторінці у Facebook.

«У нас зима вже», - зазначив він.

Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.

Раніше повідомлялося, що аномальний град на Буковині розбив весь районний автопарк поліції. В одного з мешканців райцентру град розбив лобове скло мікроавтобуса. В інших жителів Сторожинця постраждав урожай городини. Окрім того, град побив підвіконня житлових будинків.

Нагадаємо, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса. Це викликало зниження температури води у Дніпрі в межах Києва 17-го числа нижче +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за підсумками липня у столиці.