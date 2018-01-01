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    Зірку російського кіно шпиталізували з пневмонією

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з серцем
    Радянського і російського актора Армена Джигарханяна доставили в московську клініку з підозрою на пневмонію. Про це розповів друг актора Володимир Бистряков в коментарі російському телеканалу «Зірка». Він відмітив, що Джигарханяна шпиталізували напередодні. «Він ледве говорить, дуже погано, я ніколи в такому стані його не чув.
    • Сьогодні, 15:56
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    Раніше ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з серцем

    Радянського і російського актора Армена Джигарханяна доставили в московську клініку з підозрою на пневмонію. Про це розповів друг актора Володимир Бистряков в коментарі російському телеканалу «Зірка».

    Він відмітив, що Джигарханяна шпиталізували напередодні. «Він ледве говорить, дуже погано, я ніколи в такому стані його не чув. Всі, що говорять про госпіталізацію після перегляду передачі з його колишньою дружиною Віталіною – маячня», - заявив Бистряков.

    Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.

    ЗМІ кіно лікарня актор
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