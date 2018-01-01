Зірку російського кіно шпиталізували з пневмонією

Раніше ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з серцем

Радянського і російського актора Армена Джигарханяна доставили в московську клініку з підозрою на пневмонію. Про це розповів друг актора Володимир Бистряков в коментарі російському телеканалу «Зірка». Він відмітив, що Джигарханяна шпиталізували напередодні. «Він ледве говорить, дуже погано, я ніколи в такому стані його не чув.



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Раніше ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з серцем

Радянського і російського актора Армена Джигарханяна доставили в московську клініку з підозрою на пневмонію. Про це розповів друг актора Володимир Бистряков в коментарі російському телеканалу «Зірка».

Він відмітив, що Джигарханяна шпиталізували напередодні. «Він ледве говорить, дуже погано, я ніколи в такому стані його не чув. Всі, що говорять про госпіталізацію після перегляду передачі з його колишньою дружиною Віталіною – маячня», - заявив Бистряков.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.