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    Відомого російського актора госпіталізували в стані середньої тяжкості

    Джигарханян артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем
    Радянського і російського актора Армена Джигарханяна госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє П'ятий канал з посиланням на джерело. Відзначається, що артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем, які загострилися на тлі напруженої роботи в театрі впродовж останніх днів. За даними РЕН
    • Сьогодні, 05:29
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    Джигарханян артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем

    Радянського і російського актора Армена Джигарханяна госпіталізували в стані середньої тяжкості.

    Про це повідомляє П'ятий канал з посиланням на джерело.

    Відзначається, що артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем, які загострилися на тлі напруженої роботи в театрі впродовж останніх днів.

    За даними РЕН ТВ, режисер до госпіталізації мав зустрітися з представником колишньої дружини Віталіни Цимбалюк-Романовської.

    Нагадаємо: в жовтні 2017 року 82-річний актор потрапив до лікарні через сімейні проблеми.

    Незабаром після шпиталізації він заявив, що більше не має наміру жити з дружиною. Одночасно Цимбалюк-Романівська, яка обіймала посаду директора театру Джигарханяна, звідти звільнилася за власним бажанням.

    Пізніше стало відомо, що пара вирішила розірвати шлюб на тлі гучного скандалу, який розгорівся навколо неї.

    Росія шлюб лікарня артист
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