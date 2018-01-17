Відомого російського актора госпіталізували в стані середньої тяжкості

Джигарханян артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем

Радянського і російського актора Армена Джигарханяна госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомляє П'ятий канал з посиланням на джерело. Відзначається, що артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем, які загострилися на тлі напруженої роботи в театрі впродовж останніх днів. За даними РЕН



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Джигарханян артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем

Радянського і російського актора Армена Джигарханяна госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє П'ятий канал з посиланням на джерело.

Відзначається, що артист перебуває у свідомості, а причиною шпиталізації стали проблеми з серцем, які загострилися на тлі напруженої роботи в театрі впродовж останніх днів.

За даними РЕН ТВ, режисер до госпіталізації мав зустрітися з представником колишньої дружини Віталіни Цимбалюк-Романовської.

Нагадаємо: в жовтні 2017 року 82-річний актор потрапив до лікарні через сімейні проблеми.

Незабаром після шпиталізації він заявив, що більше не має наміру жити з дружиною. Одночасно Цимбалюк-Романівська, яка обіймала посаду директора театру Джигарханяна, звідти звільнилася за власним бажанням.

Пізніше стало відомо, що пара вирішила розірвати шлюб на тлі гучного скандалу, який розгорівся навколо неї.