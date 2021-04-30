Зливи і небезпека сходження лавин. Синоптики розповіли про погоду на Закарпатті

Попри дощову погоду в західних областях та в інших регіонах – пожежна небезпека

Синоптики Українського Гідрометцентру попередили про зливу на Закарпатті. Разом з тим, у горах зберігається сніголавинна небезпека. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики зазначили, що сьогодні на Закарпатті значний дощ (1 рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у зв’язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Попри дощову погоду в західних областях та в інших регіонах – пожежна небезпека. У Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Харківської, Донецької та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру попередили про грозові дощі у більшості областей - на заході та півночі. Втім, температура повітря по всій території Україні підніметься до +17+20, а вночі не буде заморозків.