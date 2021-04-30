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    Зливи і небезпека сходження лавин. Синоптики розповіли про погоду на Закарпатті

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    В горах оголошено 3 рівень&nbsp;снiголавинної небезпеки - Зливи і небезпека сходження лавин. Синоптики розповіли про погоду на Закарпатті
    В горах оголошено 3 рівень снiголавинної небезпеки
    Фото з відкритих джерел

    Попри дощову погоду в західних областях та в інших регіонах – пожежна небезпека

    Синоптики Українського Гідрометцентру попередили про зливу на Закарпатті. Разом з тим, у горах зберігається сніголавинна небезпека. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Синоптики зазначили, що сьогодні на Закарпатті значний дощ (1 рівень небезпечності, жовтий).

    Крім того, у зв’язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

    Попри дощову погоду в західних областях та в інших регіонах – пожежна небезпека. У Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Харківської, Донецької та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру попередили про грозові дощі у більшості областей - на заході та півночі. Втім, температура повітря по всій території Україні підніметься до +17+20, а вночі не буде заморозків.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС Закарпаття пожежна небезпека Карпати (гори) повітря небезпека дощ
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