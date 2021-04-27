Синоптики дали прогноз погоди в Києві на Великдень

Погода на Великдень буде за межею стереотипів

У середу, 28 квітня, у Києві розпочнеться потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів», – написала вона.

Також Діденко дала прогноз погоди в Києві на Великдень.

За її словами, «оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика Неділя обіцяє вийти за межі стереотипів».

«У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів. Одним словом, незалежно від синоптичної ситуації, Паска в Україні буде дуже красивою», – сказала Діденко.

Як повідомлялося, вночі 28 квітня в Києві очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У понеділок, 26 квітня, деякі райони Київської області рясно засипало снігом.

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.